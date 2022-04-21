"В этот момент вы вспомните мое имя!": Байзакова пригрозила карой обидчикам и их детям

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова гневно высказалась в адрес сплетников, обсуждающих ее жизнь. Актриса заявила, что к осуждающим ее людям наказание придет через их детей, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжан записала Story, в котором выразила возмущение в адрес людей, обсуждающих чужие жизни.

"Фуф. Среди взрослых людей столько грязных сплетников, не следят за своей жизнью, но успеют обсудить чужую и лезть с непрошеными советами. Я вам клянусь, то, что вы осуждаете, коснется ваших детей, притом в десятикратном размере, и в этот момент вы вспомните мое имя и будете просить прощения перед Богом, что смели осудить меня и мою семью! Так работают законы Вселенной. Все, кто когда-то меня принижали, теперь понимают, что я им ничего плохого не делала, но законы уже расставили все по местам", - заявила Байзакова.

Звезда соцсетей дала совет своим обидчикам и добавила, что никому никогда не желала плохого, однако свою семью намерена защищать.

"Лучше сейчас придите в себя, очнитесь, живите своей жизнью, наслаждайтесь моментом. Я никогда никому не желала зла, не проклинала, у меня нет на это времени, но я также не позволю злым языкам стучаться в мою дверь", - резюмировала казахстанская актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966066-v-etot-moment-vy-vspomnite-moe-imya-bayzakova-prigrozila-karoy-obidchikam-i-ih-detyam/