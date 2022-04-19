"Трачу деньги исключительно на удовольствие": Супермамасита о своих правилах жизни

Алия Байтугаева. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева рассказала о своих правилах жизни и заработка. Супермамасита заявила, что она не зацикливается на деньгах, а тратит их на удовольствия, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Алия рассказала, как к ней, по ее мнению, приходит то, что она хочет.

"Не зацикливаюсь на деньгах. Я не знаю, сколько зарабатываю в месяц, и меня это мало интересует. Трачу деньги исключительно на удовольствие. Я покупаю не вещи и билеты в другие страны, а состояние кайфа! Благодарю - когда ты благодаришь негативные обстоятельства, людей, ты их принимаешь. А значит расширяешься.

Я не отвергаю неправду и правду. Потому что всегда есть другая сторона медали. Моя позиция - нейтралитет. Принимаю людей такими, какие они есть. Кстати, делю их на две категории: энергодефицитные и энергопрофицитные. От вторых держусь подальше", - заявила Супермамасита.

Алия Байтугаева с семьей. Фото: instagram.com/super.mamasita

Блогерша также утверждает, что ее не волнует, что о ней думают другие.

"Последний год меня круто прокачал. Сейчас отношение такое: нравлюсь, вдохновляю - супер, ты мой человек. Бешу, раздражаю - ок, пофиг. Я перестала кого-то жалеть. Раньше я раздавала "страдающим людям" свою энергетику. Они скидывали всю ответственность за их жизнь на меня. И я, такая добрая, помогала всем. Но шел огромный слив потенциала и энергии. Как только прекратила, появились силы, вдохновление, любовь к жизни", - прокомментировала она.

По словам Алии, она также не следит за другими блогерами.

"Зачем мне чужая жизнь, когда у меня есть своя?" - высказалась Супермамасита.

Алия Байтугаева. Фото: instagram.com/super.mamasita

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965752-trachu-dengi-isklyuchitelno-na-udovolstvie-supermamasita-o-svoih-pravilah-zhizni/