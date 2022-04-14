"Ну как в такого не влюбиться?": Айсауле Бакытбек рассказала о невероятных подарках мужа

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек рассказала о невероятных подарках, которые ей преподносил муж за годы их отношений. По словам блогерши, в такого мужчину невозможно было не влюбиться, передает NUR.KZ.

"Алиш мне сделал сюрприз и повел на концерт Бритни в Вегасе. До сих пор это одно из моих любимейших воспоминаний. Он еще взял билеты, самые близкие к сцене, я там чуть с ума не сошла. Первый раз в Америке, да еще в Вегасе, да еще и сразу на концерт Бритни. Потом еще на Дэвида Копперфильда. Ну как не влюбиться в такого мужчину?" - похвасталась Бакытбек.

В тот день с девушкой случился небольшой казус.

"Я была в таком восторге, что начала сразу писать маме: "Мама, ты представляешь? Алишер привел меня на концерт Бритни!". Мне пришел ответ "уау, классно, а кто это пишет?". Оказывается, я писала миллион сообщений незнакомому человеку", - посмеялась Айсауле.

Помимо Лас-Вегаса, у пары были и другие поездки.

"Ох, а была же еще и Мексика. Это мы проснулись утром 8 марта и Алишер говорит: "Прости, у меня нет для тебя подарка, но завтра мы вылетаем в Мексику. Первый год наших отношений я училась в Дубае, а он в Лос-Анджелесе, летали друг ко другу так часто, как только могли, и ценили каждую секунду вместе. И он старался каждый мой приезд сделать незабываемым", - вспоминает блогерша.

Бизнесвумен рассказала, как во время одного из празднований дня влюбленных Алишер подарил ей собаку.

"Лучший подарок на день влюбленных. Я обычно вообще не рассказываю про свою личную жизнь, но сегодня как-то получилось само собой", - объяснила Айсауле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964933-nu-kak-v-takogo-ne-vlyubitsya-aysaule-bakytbek-rasskazala-o-neveroyatnyh-podarkah-muzha/