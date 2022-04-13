"Вернулись моя жажда жизни и приключений": Асель Садвакасова уехала на новый остров (видео)

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova: instagram.com/asselsadvakassova

Актриса Асель Садвакасова, в последнее время жившая на Бали, уехала на новый остров. Она призналась, что ее жажда жизни и приключений вернулись к ней, передает NUR.KZ.

О своей внезапной поездке казахстанская артистка рассказала в Instagram.

"Около Бали несколько островов, и кто уже живет здесь, первым делом посещает их. Меня спонтанно пригласили мои новые балийские подруги. Выглядело это так: "Асель, поедешь с нами на Гили? Мы завтра решили на несколько дней". "Поеду, ура!" И в этот же момент я отметила, что снова становлюсь легкой. И я с радостью в очередной раз отмечаю, как вернулись моя жажда жизни и приключений. И конечно, доверие миру", - поведала Асель.

До нового острова ей предстояла 1,5 часа на лодке.

"На Гили приезжают в основном за умиротворением и спокойствием. То есть мы из наших стран приехали на Бали за этим. А когда живешь на Бали, то он тоже становится уже достаточно движняковым. И все потом приезжают сюда наполниться", - пояснила актриса.

По словам Асель, за три ночи в отеле на Гили она заплатила 130 долларов.

"Однажды ты будешь жить жизнью, о которой всегда мечтал. И тогда ты поймешь, почему некоторые вещи не удавались в прошлом. Я желаю каждому, кто читает эти строки, жить жизнью, о которой вы мечтаете", - написала девушка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964783-vernulis-moya-zhazhda-zhizni-i-priklyucheniy-asel-sadvakasova-uehala-na-novyy-ostrov-video/