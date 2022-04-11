"Три девочки, три мальчика": теплое фото Динары Султан с детьми умилило соцсети

Динара Султан с детьми. Фото: instagram.com/dinara_sultan1

Отечественная певица Динара Султан умилила соцсети, опубликовав фото с детьми. У артистки шестеро детей, что восхищает ее подписчиков, передает NUR.KZ.

Динара Султан опубликовала новый пост в Instagram. Она также добавила фотографию со своими детьми, где они сидят в один ряд.

"Три девочки, три мальчика. Пусть Аллах не подумает, что много. Слава Всевышнему, благодарю. В последнее время в личку приходит очень много вопросов по поводу того, как родить сына.

Во-первых, все происходит по велению Бога, во-вторых, нужно предпринимать определенные действия, об этом много написано в Сети. В-третьих, надо верить, что ваши молитвы в священный месяц Рамазан будут услышаны.

Хочу отметить, что все три моих сына родились в Рамазан. Поэтому, девочки-красавицы, в самый главный месяц Рамазан я прошу у Аллаха, чтобы он подарил вам детей", - написала Динара.

Подписчики щедро сопроводили пост "лайками". В числе тех, кто восхитился смелостью многодетной мамы, были и артистки Жазира Байрбекова, Салтанат Бакаева и другие. Не поскупились на комплименты Динаре и ее верные фанаты.

"Как здорово! Сама такая молодая и уже шестеро деток", "Как бы не сглазить, пусть детки будут здоровыми", "А вы верите в подсчеты? У меня, к примеру, три девочки", "Будь счастлива, пусть дети будут такими же талантливыми, как ты", - гласят отзывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964463-tri-devochki-tri-malchika-teploe-foto-dinary-sultan-s-detmi-umililo-sotsseti/