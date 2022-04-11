"Исполняю все свои мечты": Самойлова о жилье за границей, планах на рождение детей и старости

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Российская блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова ответила на вопрос о наличии жилья за границей и рассказала, планирует ли еще детей. Кроме того, многодетная мать поделилась, какой видит свою старость, передает NUR.KZ.

Подписчики в Instagram спросили одну из самых известных блогерш России, есть ли у нее жилье за пределами России.

"У нас нет жилья за границей. Единственное жилье, которое у нас есть, это дом в Москве. Жить где-то, кроме Москвы... ну, люблю дом очень сильно", - ответила Самойлова.

Другой поклонник поинтересовался, планирует ли она еще детей. У Оксаны растут три дочери и один сын.

"Нет, ребят, мне кажется, мне хватит. Я уже все. Я отхожу от этих дел. Мне надо еще вот этих воспитать как-то", - посмеялась бизнес-леди.

Кроме того, фанатам стало интересно, страшит ли 33-летнюю блогершу старость.

"Нет, я с каждым годом чувствую себя все лучше, все увереннее, все целостнее. И это, знаете, такое прям классное чувство. Оно мне очень сильно нравится. Я ни в одной компании не чувствую себя малолеткой, как раньше было в 25-26 лет. Я везде чувствую себя мегауверенно.

Знаете, еще один важный момент: я живу так, чтобы в старости мне не о чем было сожалеть, я максимально реализовываю свой потенциал, я достигаю всех своих целей, я исполняю все свои мечты. Короче, я в старости представляю себя прыгающей с парашютом и максимально кайфующей от жизни в окружении многочисленных внуков и взрослых детей", - помечтала Оксана.

Один из пользователей соцсети возмутился, что ее Джиган ходит перед дочерьми с голым торсом. Самойлова в ответ встала на сторону мужа.

"Какой интересный вопрос. Я в этом вообще не вижу ничего такого. Ну, как бы без трусов, понятное дело, это проблема, а с голым торсом...", - высказалась она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964364-ispolnyayu-vse-svoi-mechty-samoylova-o-zhile-za-granitse-planah-na-rozhdenie-detey-i-starosti/