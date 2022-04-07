Звезда "Универа" рассказала, как оказалась на грани развода с мужем

Анна Хилькевич. Фото: instagram.com/annakhilkevich

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич рассказала, как едва не развелась с мужем. Актриса поведала, что им помогло сохранить свой брак.

Анна дала интервью изданию Peopletalk, в котором рассказала об отношениях с бизнесменом Артуром Волковым. Супруги находятся в браке уже более шести лет и растят двух дочерей.

Как оказалось, вполне счастливый брак в какой-то момент затрещал по швам.

"У нас с мужем уже на протяжении двух лет идет внутренняя перестройка, которая влияет как на наши отношения, так и на нашу семью в целом. Было сложно. Очень. Но мы оба хотели справиться с этим. Оба злились, раздражались, молчали, сопротивлялись, но пытались разобраться со своими чувствами. Зная свой характер, я была близка к тому, чтобы разорвать оставшиеся ниточки, собрать чемодан и начать новую жизнь", - призналась Хилькевич.

Тем не менее, чувства певицы к мужу не позволили разрушить семью.

"Но я чувствовала, что люблю его. И это было для меня знаком, что оставить все и пускать под откос то, что мы выстраивали годами, нельзя", - заявила Аня.

Таким образом, звезде и ее мужу удалось сохранить свои отношения.

Ранее артистка намекала, что в жизни у нее не все так хорошо, как показывает картинка в соцсетях.

"Поверьте, у каждого человека есть свои скелеты в шкафу и сложности, которые нужно уметь проходить. Не стоит забывать, что Инстаграм показывает только то, что показывает. Остальное - шкаф", - писала Хилькевич в своем Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963917-zvezda-univera-rasskazala-kak-okazalas-na-grani-razvoda-s-muzhem/