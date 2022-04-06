"Я в разводе": Бота Нурсеитова о своем статусе, женской зависти и путешествиях

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская блогерша Бота Нурсеитова, общаясь с подписчиками, рассказала о своих многочисленных путешествиях и семейном статусе, а также высказалась о женской зависти, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Бота решила ответить на вопросы поклонников. Один из них поинтересовался, сколько уже стран посетила звезда соцсетей.

"Пока немного. Турция, ОАЭ, Мальдивы, Китай, Италия, Испания, Франция, Египет, был транзит через Германию и Швейцарию. Сейчас очень хочу в Америку и Великобританию, ну, и безусловно, в Швейцарию, нормально на неделю. Хочу природу посмотреть. Подписчики напомнили. Я, оказывается, была еще в Грузии и Ватикане. Короче, я забыла еще Узбекистан и Кыргызстан", - перечислила младшая из сестер Нурсеитовых.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Другой пользователь социальной сети решил пообсуждать, почему "женщины все коварные".

"Я бы так не сказала. Есть те, которые думают, что все им завидуют. Всем пофиг. Максимум, пообсуждают, посмеются и на этом все", - заявила Бота.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Кроме того, мать двоих детей, которая поведала о своем разводе из-за измен супруга в 2018 году, призналась, что все еще остается официально свободной женщиной.

"Я в разводе", - написала Бота Нурсеитова в ответ на вопрос, замужем ли она.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963655-ya-v-razvode-bota-nurseitova-o-svoem-statuse-zhenskoy-zavisti-i-puteshestviyah/