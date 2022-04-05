"Горжусь собой!": Супермамасита отправилась в Дубай ради прыжка с парашютом (видео)

Супермамасита. Кадр видео: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева отправилась в Дубай, чтобы рискнуть жизнью. Мать троих детей решила прыгнуть с парашютом, передает NUR.KZ.

Супермамасита призналась в своем Instagram, что перед прыжком испытала сильный страх.

Однако ради этого она полетела в другую страну, оставив дома детей и мужа, поэтому не стала отступать. Вместе с блогершей на прыжок решились два человека из ее команды.

В какой-то момент один из них опубликовал Stories вместо нее, заявив, что Алия по непонятной причине еще не приземлилась, хотя ее ждут уже около получаса.

Однако позже выяснилось, что все закончилось вполне благополучно.

"Тысяча чертей, это было круто. Хочу еще! Горжусь собой! Неожиданно для себя открыла новый мир! И теперь мне не страшно прыгнуть вновь! По ту сторону страха - кайф. Это был самый главный страх в моей жизни, и я его сделала!

Ощущение, будто паришь, а не летишь. В свободном полете я была 10 минут. Это кайф!" - выразила свой восторг Супермамасита.

"Это было офигительно! Прыгнула бы я еще раз? Да! Да! Да! Без раздумий! Теперь вы понимаете, почему я решила прыгнуть именно в Дубае? Такая красота под тобой, не передать! Такая невесомость! Такой драйв! Перебороть свой страх высоты - done! Еще одна цель достигнута!" - заявила Алия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963552-gorzhus-soboy-supermamasita-otpravilas-v-dubay-radi-pryzhka-s-parashyutom-video/