"Они забирают вашу энергию и здоровье": Анна Семенович призвала не копить обиды

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Певица и актриса Анна Семенович отметила, что позитивные мысли положительно сказываются на здоровье. Артистка призвала не копить обиды, а научиться управлять эмоциями, передает NUR.KZ.

Семенович поделилась мотивационным постом в Instagram.

"Один из самых важных навыков в жизни - это умение быстро забыть плохое, не жить прошлым, не смаковать обиду, быть здесь и сейчас. Надо понимать, что все эти разрушительные эмоции разрушают именно вас, а не тех, на кого вы обижаетесь!

Они буквально забирают вашу энергию и здоровье. Тут каждый выбирает, что для него важно - быть здоровым и счастливым, простив обидчика, или, смакуя обиду, обделять себя", - отметила она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Анна считает, что выбор - дело каждого из нас.

"Наши эмоции, как туфли, мы сами выбираем какую пару сегодня надеть - либо хорошее настроение, либо уныние. Мы же осознанные единицы и мы реально можем управлять своими мыслями, а значит, и эмоциями.

Мы сами создаем для себя наш жизненный фон, просто надо уделять этому время! Воспитывайте себя и наслаждайтесь вашей жизнью", - заключила певица.

Подписчики согласились со своей любимицей, отметив, что им нравятся позитивные мысли Анны. А кое-кто больше обратил внимание не на слова, а на наряд артистки. В этом кожаном плаще, по мнению многих, она очень привлекательна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963351-oni-zabirayut-vashu-energiyu-i-zdorove-anna-semenovich-prizvala-ne-kopit-obidy/