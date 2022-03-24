Жания Джуринская рассказала о "смачном" поцелуе с девушкой, назвавшей ее сексуальной (18+)

Жания Джуринская и Данияр Хизметов. Фото: instagram.com/djurinskaya

Жания Джуринская рассказала о своем "смачном" поцелуе с девушкой, который ее шокировал. Актриса также высказалась о женской сексуальности и привлекательности для мужчин, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Джуринская рассказала, как случился ее поцелуй с представительницей своего пола.

"Мы как-то гуляли с девочками и одна знакомая моей подруги подсела к нам. Мы пели песни, танцевали, в общем, гуляли и в конце вечера эта знакомая, прощаясь с нами, поцеловала меня в губы (прям смачно) и добавила: "Ты невероятно красива и сексуальна, что аж сложно держать себя в руках". У меня был легкий шок, посмеялась, приняла это как комплимент и попрощалась с ней", - рассказала Жания.

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Одна из подписчиц спросила у блогерши совета, как "пахнуть сексуальностью, чтобы все молодые люди влюблялись с первого взгляда".

"Мне кажется, это так индивидуально. Нет однозначно одного типажа женщины, которая 100% сексуальна для всех. К примеру, для моего супруга в первую очередь сексуальность - это про ум, а потом уже внешность. Есть мужчины, которым сложно устоять перед молоденькими девочками, но это уже явная неуверенность в себе. Путем малолеток самоутверждается. То есть я к тому, что здесь важно понимать, чем сам мужчина наполнен.

Но ни одна деградирующая, пахнущая зажаркой и неухоженная девушка не привлечет к себе внимания, следовательно, над собой и мозгами постоянно надо работать. К тому же это и про любовь к себе", - порассуждала в ответ Жания.

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961878-zhaniya-dzhurinskaya-rasskazala-o-smachnom-potselue-s-devushkoy-nazvavshey-ee-seksualnoy/