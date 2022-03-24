"Не стесняюсь своих складочек": Асель Аскар разделась в поддержку родивших женщин (видео)

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар решила раздеться на камеру и продемонстрировать несовершенства своей фигуры в поддержку родивших женщин. Она заявила, что считает себя прекрасной в любом виде, передает NUR.KZ.

В Instagram Асель показала свою фигуру в белье и призвала женщин любить собственное тело.

"Я сейчас такая и ни граммулички не стесняюсь своих складочек, целлюлита, торчащего животика, пухлых ног и растянутой груди. Я произвела на свет человечка и кормлю его грудью. О диете сейчас и речи быть не может. Хочется насладиться моментом. Который никогда больше не повторится", - заявила знаменитость.

Актриса отметила, что именно сейчас понимает ценность и уникальность женского организма.

"Так посмотреть, беременность - это целый этап, большой и новый этап физических и эмоциональных изменений. Мы вынашиваем в себе еще один организм, питаем его, отдаем все самое ценное и необходимое для его развития, потом рожаем и испытываем неимоверную боль и стресс.

Потом снова учимся жить в новом цикле. Кожа растягивается, иногда рвется от быстрого увеличения в весе и размерах. Потом этап кормления ребенка. Снова отдаем. А если вдуматься, то 9 месяцев - это не такой большой срок, чтобы можно было успеть привыкнуть и адаптироваться. Не говоря уже о нехватке сна, дискомфорта и отсутствии отдыха", - порассуждала звезда соцсетей.

Она призвала воспринимать как норму последствия "таких глобальных изменений и трансформации" и посоветовала "не есть себя изнутри при виде худеньких и стройных девушек".

"Поверьте, это не достижение - просто ухаживать за собой и быть красивой. А вот родить ребенка и кормить - это дар свыше. И если вам еще удается при этом себя любить такой, какая вы есть, искренне и по-настоящему, каждую клеточку и каждый сантиметр своего тела и ухаживать еще за собой, то вы крутая! Вы настоящая женщина! Вы богиня! Вот правда!" - высказалась Асель.

Мать двоих детей рассказала, как относится к себе самой.

"Я прекрасна в любом виде. С макияжем и без, стройная и с формами, с целлюлитом и без, в платье и в домашней одежде, злая и счастливая, агрессивная и спокойная! Я люблю себя всякой. И этот период я проживаю с кайфом! Нас видят и воспринимают так, как мы себя ощущаем!

А похудеть и придти в форму еще успеется, и это не так уж и сложно. Надо фокусироваться на другом, на счастье сейчас! Не то можно упустить момент, а потом сожалеть об упущенном времени! Хожу я вот так, в трусиках, и ни грамма не стесняюсь и не стыжусь своей фигуры. Чувствую себя sexy и будоражу точно так же, как раньше, когда была минус 20 кг. Так что, девочки, я за бодипозитив!" - написала актриса.

Поклонники назвали ее "булочкой" и заявили, что она очень сексуальна.

"Вы такая булочка, очень красивы и сексуальны", "Респект, обожаю", "Это мотивация тем, кто парятся о своих, как все говорят, недостатках. Любите себя в любом виде", "Нет целлюлита, классная фигура", "Почему вы выглядите, как я сейчас, хотя я даже не рожала и не выходила замуж", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961844-ne-stesnyayus-svoih-skladochek-tsellyulita-asel-askar-razdelas-v-podderzhku-rodivshih-zhenschin-video/