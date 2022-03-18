"Лишилась еще одного человека": Анна Бузова поведала о своем большом разочаровании

Анна Бузова. Фото: instagram.com/annabuzova

Сестра Ольги Бузовой пожаловалась на то, что лишилась близкого человека. Анну давно уже подозревают в ссоре со звездной сестрой, но в этот раз она призналась в том, что разорвала отношения с близкой подругой и очень переживает по этому поводу, передает NUR.KZ.

О своем разочаровании экс-участница "Дома-2" поведала фанатам.

"Ой, девочки. Только что, прям только что лишилась еще одного человека из моего окружения. Как же люди открываются и раскрываются в сложных жизненных периодах. Лицемерие, ложь, гниль прям вылезают наружу. Печаль печальная…

Но я думаю, что все к лучшему - от таких "подруг-змей" лучше избавляться, и чем раньше, тем меньше крови они попьют", - призналась Анна в своем Telegram-канале.

Подписчики поддержали Бузову-младшую.

"Да, Анюта, бывает такое разочарование, к сожалению, но ничего страшного", "Не жалей, это не друзья", "Без таких людей жизнь будет лучше, меньше негатива", - отметили они.

Анна заявила, что в сложные моменты ей очень помогает поддержка возлюбленного - бизнесмена Константина Штрыкина.

"Если бы не любимый, кажется, я б не вынесла все и сразу. Моя любовь, мой друг, моя опора. Счастлива, что у меня есть такая поддержка. Безоговорочная и безусловная. Вдвоем всегда легче переносить любые события в жизни", - заметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961397-lishilas-esche-odnogo-cheloveka-anna-buzova-povedala-o-svoem-bolshom-razocharovanii/