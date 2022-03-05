Балымбетов отправился на Мальдивы с четырехмесячным сыном

Тимур Балымбетов с семьей. Фото: instagram.com/balukz

Тимур Балымбетов отправился в путешествие с женой и четырехмесячным сыном. Для отдыха семья выбрала Мальдивы, передает NUR.KZ.

Кадрами своей поездки известный отечественный интервьюер поделился в Instagram.

В прошлый раз супруги прилетали на Мальдивы, когда Лаура была беременна.

"Уже сам здесь, не в животе, будет плавать уже не в маме, а в воде", - сказал Тимур, показывая сына, красоты Мальдивских островов и обустройство отеля.

Подписчики поинтересовались, не тяжело ли в путешествии с маленьким ребенком.

"Ну, однозначно есть свои нюансы. Перелет был ночной, и ночью он спал весь перелет. А вот внутренний рейс, всего часовой, был днем в маленьком, жарком самолете. На этом последнем часовом перелете Иса нам, конечно, показал, что он устал. И в первые сутки вчера ему было очень не по себе, потому что новое место, другие запахи, другие ощущения, но уже сегодня все в порядке. Не закаляли, но вода тут ни разу не холодная. Пацан кайфует", - пояснил Балымбетов.

"Дай Аллах крепкого здоровья малышу и счастливого детства", "Боже, какой миленький", "Молодцы. С детства надо к воде привыкать", "Сладкий комочек счастья", "Копия папы", - умилились подписчики кадру с малышом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1959425-balymbetov-otpravilsya-na-maldivy-s-chetyrehmesyachnym-synom-video/