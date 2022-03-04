"Важно то, за кого ты выйдешь": Акбота Сейтмагамбет высказалась о браке

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская певица Акбота Сейтмагамбет поразмышляла о браке. Она отметила, что для девушки очень важно то, за кого она собирается замуж, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц спросила Акботу, когда лучше выходить замуж. Отметим, что певица была замужем за шоуменом Дауреном Айдаркуловым, с которым развелась в 2020 году. У Акботы и Даурена подрастают двое детей.

"Рано ты выйдешь замуж или поздно, здесь важно одно - за кого ты выйдешь. Если это человек слова, настоящий мужчина, то, конечно, можно порадоваться за то, что успешно вышла замуж.

Вместе вы будете наслаждаться жизнью, потому что он будет стараться сделать тебя счастливой, покажет, на что он способен ради семьи.

Встретить такого человека рано или поздно - большое счастье. Это будет своеобразная награда судьбы за терпеливое ожидание своего человека. Если случится наоборот, то печально.

Сколько девушек, доверив свою любовь тем, кто это не оценил, превратились в увядшие цветы в самом своем расцвете, их чувства и веру растоптали. В каком бы ты возрасте ни вышла замуж, желаю встретить надежного спутника жизни", - написала артистка.

Экс-солистка "КешYOU" также отметила, что имеет строгий нрав. Однако старается быть всегда позитивной. Но порой некоторые воспринимают ее улыбку за легкомысленность, таких она умеет ставить на место, признается Акбота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1959275-vazhno-to-za-kogo-ty-vyydesh-akbota-seytmagambet-vyskazalas-o-brake/