"Меня загнали в угол": Мария Куликова рассказала, как справилась с нервным срывом

Мария Куликова. Фото: instagram.com/m.kulikova77

Одна из самых популярных российских актрис Мария Куликова рассказала о том, как научилась говорить "нет" и справилась с нервным срывом, который возник из-за большой нагрузки. Теперь Мария понимает, что лучше потратить время на общение с сыном, отказавшись от проектов, что ей не по нраву.

Куликова рассказала, как едва "не сгорела" на работе. С проблемой она справилась сама, без помощи психологов, в этом она призналась в откровенном разговоре с 7days.ru.

"И работа навалилась, и сорок пять тысяч звонков от знакомых и незнакомых людей, которым от тебя что-то надо или не надо, а они дурью маются. Словом, наступил момент, когда я просто разревелась, а потом поглубже вдохнула и послала всех к чертовой матери.

Каждый раз я вспоминаю этот мрачный день с ужасом, потому что тогда меня загнали в угол. Мое чувство вины перед каждым из двадцати пяти человек (я их посчитала) разрослось до каких-то диких размеров.

И каждому я была что-то должна: сделать, разрулить, помочь, написать, сказать, дать. Этот момент стал Рубиконом. Я стала работать над собой, поняв, что в противном случае просто сойду с ума", - отметила она.

Актриса поведала, что переоценка ценностей помогла ей успокоиться и наладить ритм жизни.

"Раньше вынуждена была много общаться с людьми, которые мне не близки и не интересны. Мне это не нравилось, но я считала, что это проявление гордыни, и терпела.

Теперь научилась не столько даже говорить "я не хочу", а мягко подводить к тому, что я просто не поеду на встречу или не стану разговаривать по телефону.

Вы не представляете, как много у меня подобные вещи отнимали времени! Я его лучше потрачу на общение с сыном", - призналась Мария.

Куликова отметила, что боится "накуролесить" с воспитанием 10-летнего сына, перегнуть палку.

"Люди все разные и всем нужно разное. Иногда тот, кто выглядит расслабленным, кто совершает какие-то проступки, приходит к очень серьезным высотам", - отметила она.

Мария признается, что является очень тревожным человеком. Она поняла, что должна быть сильной ради сына, а потому обязана следить за своим здоровьем.

44-летняя Мария Куликова наиболее известна по ролям в фильмах и сериалах "Склифосовский", "Хрустальное счастье", "Заезжий молодец", "Теорема Пифагора", "Лидия", "Королева Марго" и другим. Звезда одна воспитывает сына Ваню, который родился в браке с актером Денисом Матросовым. Прожив вместе 14 лет, пара развелась и сейчас поддерживает дружеские отношения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957760-menya-zagnali-v-ugol-mariya-kulikova-rasskazala-kak-spravilas-s-nervnym-sryvom/