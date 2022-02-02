Сын Жанны Фриске решил переехать в США

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон. Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Восьмилетний сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева решил откладывать деньги на покупку дома в Калифорнии. По всей видимости, мальчик планирует жить в Америке, в которой и родился, передает NUR.KZ.

О планах Платона рассказал его отец на своей странице в Instagram.

"Старший сын вчера начал откладывать карманные деньги на дом в Калифорнии. Младший пока не торопится съезжать, ему еще не надоели московские зимы", - написал Дмитрий Шепелев.

Целеустремленность мальчика в таком юном возрасте была оценена пользователями соцсети.

"Ну, надо купить большую копилку", "Молодец, чем раньше начнешь копить, тем лучше", "Приоритеты рулят", "Очень умный старший сын", "О, дом в Калифорнии, тоже начну откладывать", "Какая прелесть, какое счастье, что у вас два сына, гордость, счастье, надежда и опора на долгие годы. Какой старший предприимчивый, молодец!" - написали они.

Кто-то, впрочем, не смог удержаться от язвительных комментариев.

"Это же какие карманы у старшего?", "Нда. Дом в Калифорнии, вот они - жизненные ценности мальчика еще даже не десяти лет от роду", - высказались некоторые.

Стоит отметить, что Жанна Фриске родила сына в 2013 году в Майами, то есть переезд Платона, если он в будущем состоится, станет просто его возвращением на родину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954187-syn-zhanny-friske-reshil-pereehat-v-ssha/