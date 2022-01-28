"Мы решили пойти на авантюру": Анна Седокова похвасталась роскошным особняком в Майами (видео)

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова объявила о своем переезде в США. Артиста и ее муж, который сейчас является безработным, сняли роскошный дом в центре Майами, передает NUR.KZ.

Новым роскошным жильем Анна похвасталась в своем Instagram.

"Мы решили пойти на авантюру и переехать. Сняли невероятно красивый на картинках дом. Самый красивый дом в Майами, и мы в нем живем! Я помню, как они все говорили, что я не справлюсь, что не выйдет или выйдет ненадолго, и еще 100 причин, почему "нет". Но я всегда находила свое "да", - похвасталась Седокова.

Она посоветовала своим подписчикам ничего не бояться и мечтать.

Особняк певицы включает в себя не только множество спален, просторную кухню и шикарные гостевые и ванные комнаты, но и бассейн, а также зону барбекю, красивые пальмы во дворе и современный стильный интерьер.

Стоит отметить, что супруг Анны Янис Тимма пока сидит без работы и находится на обеспечении звездной жены.

Седокова также показала дом в Киеве, в котором жила в детстве.

"Небольшая разница между тем, где я родилась, и тем, где я сейчас. И я знаю, точно знаю, что исходные данные неважны. Неважно, где ты родилась, кто твои родители, сколько у тебя денег. Важно другое", - поучительно написала певица.

Story Анны Седоковой. Скрин: instagram.com/annasedokova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953555-my-reshili-poyti-na-avantyuru-anna-sedokova-pohvastalas-roskoshnym-osobnyakom-v-mayami-video/