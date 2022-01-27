"Два взрослых человека учатся быть вместе": Дарья Александрова о ссорах с мужем и своем синяке

Дарья Александрова с мужем. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Актриса и телеведущая Дарья Александрова высказалась о ссорах с мужем. Знаменитость отметила, что они с супругом два взрослых человека со своим мнением, поэтому случаются конфликты, передает NUR.KZ.

После одной из ссор с мужем Дарья получила синяк, на эмоциях ударившись об диван дома. В Instagram она объяснила произошедшее и прокомментировала семейные конфликты.

"Просто вот представляете, сколько во мне энергии в принципе. Я по жизни живчик. А когда я взбешенная, там просто умножается на пять. И мне нужно обязательно выплеснуть энергию. Я не держу в себе никогда. Но кричать я не хочу. Смысла нет все равно. А энергия сидит. И вот я прям во время ругани могу за пять минут убраться дома. Прикольная, кстати, привычка появилась. Я хожу, ругаюсь и убираюсь. И вот перед синяком я присела на диван, и это было фаталити! Ну и ударила об диван. Еше ж нашла деревяшку там под обшивкой", - пожаловалась Александрова.

При этом актриса отмечает, что они с супругом учатся все больше договариваться и стараться решать недопонимания без ссор.

"У нас крутые результаты. В последний раз ругались очень давно. Как-то вот учимся потихоньку. Мы оба пришли друг ко другу в 30 лет почти. У каждого есть свое железобетонное мнение, свои привычки и так далее. Два взрослых человека учатся быть вместе. И мы растем. Детей на этот раз не пугали. Бабушка с ними была", - объяснила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953226-dva-vzroslyh-cheloveka-uchatsya-byt-vmeste-darya-aleksandrova-o-ssorah-s-muzhem-i-svoem-sinyake/