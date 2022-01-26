"Остается корить самих себя": Жулдыз Абдукаримова поразмышляла о воспитании детей

Жулдыз Абдукаримова с детьми. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Актриса Жулдыз Абдукаримова поразмышляла над вопросом воспитания детей. Многодетная мать считает, что детей нужно приучать к труду, вырабатывая в них самостоятельность и ответственность, передает NUR.KZ.

Этой теме Жулдыз посвятила пост в Instagram.

"Зачастую мы своих здоровых детей ограждаем от труда, не доверяя им. Мы произносим такие фразы: "Он не справится, поранит руку. Не нужно его заставлять, обожжется".

Таким образом, мы сами ограничиваем их возможности. Мы жалеем детей и, сами того не подозревая, растим неумелых, ленивых людей, которым нельзя доверить что-либо.

У казахов есть пословица: "Если жалеешь ребенка, то не жалей его". Возможно, у него получится не сразу, а только в десятый, сотый раз, но благодаря пробам и ошибкам он научится многому, станет самостоятельным.

Самое страшное, что оберегая детей и думая, что они не справятся, мы позже будем вынуждены признать, что они действительно ничего не умеют. Нам остается только корить за это самих себя. Поэтому детей нужно приучать к труду", - считает она.

Подписчики оставили свои отзывы. Многие согласились с нею.

"Желаем счастья вашей семье", "Правильно, детей нужно приучать к труду, чтобы не выросли ленивыми неумехами", "Я с вами полностью соглашусь", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953097-ostaetsya-korit-samih-sebya-zhuldyz-abdukarimova-porazmyshlyala-o-vospitanii-detey/