Байзакова рассказала, как заработала первые деньги и пережила расставание с отцом сына

Story Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова рассказала, как заработала первые деньги в 14 лет и в какой сфере попробовала себя, помимо кино. Она также призналась, что после расставания с отцом ребенка чувствовала себя на удивление хорошо. А на вопросы о нынешней личной жизни актриса решила не отвечать, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжан раскрыла, что первая ее работа была связана со сферой кино.

"Первый заработок мой был после сериала "Жаным", мне было 14 лет. На заработанные деньги купила себе iPod. А дальше уже зарабатывала на съемках сериалов, рекламных роликах. Неделю проработала в магазине одежды, но поняла, что это не мое. Я больше творческий человек, люблю все, что связано со съемками", - пояснила Байзакова.

Story Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Одна из подписчиц также попросила у актрисы совета. Он касался расставания с мужчиной.

"На расставании жизнь не заканчивается, встретите своего человека обязательно. Конечно, бывает, что в первые дни тяжело, я обычно забиваю себя делами, провожу больше времени с друзьями, отвлекаюсь, не закрываюсь дома, и мне хватает двух дней, чтобы стало все равно.

После расставания с отцом Алана я вообще за сутки пришла в себя. Мне еще друзья говорили: "Надо же, странная у тебя депрессия, слишком что-то ты радостная, как будто ничего и не было". После думала: все, никаких отношений, надо работать, но не тут-то было...", - рассказала Айжан.

Story Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Просьбу поклонников поведать о своем новом бойфренде Байзакова не удовлетворила.

"Хочу сохранить втайне эти отношения. Как я уже говорила, есть куча недоброжелателей, которые захотят напакостить. А их и без Instagram хватает", - заявила актриса.

Story Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952676-bayzakova-rasskazala-kak-zarabotala-pervye-dengi-i-perezhila-rasstavanie-s-ottsom-syna/