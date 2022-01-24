"С годами только лучше": отметившая 26-летие Решетова призналась, что не боится взрослеть

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

23 января Анастасия Решетова отметила свой день рождения. Модель призналась, что ее жизнь с годами стала интереснее и насыщеннее, поэтому она не боится взрослеть, передает NUR.KZ.

Своими мыслями именинница поделилась с подписчиками в Instagram.

"Сегодня я стала на год старше и, к моему удивлению, с каждым годом я получаю все больше удовольствия от себя и от жизни. Ведь теперь я смотрю на нее, будучи более осознанным и матерым человеком.

Что еще более удивительно, я жду своих 30+, так как мне кажется, что именно в этот период будет самый расцвет моих сил и женственности.

Раньше я боялась взрослеть, ведь юная красота прекрасна, но за истинной женской красотой стоит гораздо большее. И я нахожу это неким искусством - быть той женщиной, о которой говорят: "А она с годами только лучше, увереннее, привлекательнее, интереснее!".

Мне еще рано об этом говорить. Посмотрим, как получится в итоге, лет через 10. Спасибо всем, кто меня поздравил и поздравляет! Пусть все ваши добрые пожелания в мою сторону вернуться к вам в двукратным размере! Люблю", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики, а также звездные коллеги - Наzима, Наталья Рудова, Настя Ивлеева, Кристина Романова и другие, поздравили виновницу торжества.

"С днем рождения, красотка, пусть все мечты сбываются", "Будь счастлива", "Пусть все будет лучше, чем в мечтах", "Ты яркая звездочка!", "Эталон красоты", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952596-s-godami-tolko-luchshe-otmetivshaya-26-letie-reshetova-priznalas-chto-ne-boitsya-vzroslet/