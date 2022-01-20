"Глазом не моргнула бы!": Асель Аскар рассказала, на что готова ради избавления от любовницы мужа

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар категорично осудила романы с женатыми мужчинами. Она посоветовала подписчицам не соглашаться "сидеть на скамейке запасных", передает NUR.KZ.

В Instagram звезду спросили, что она думает об отношениях с мужчиной, у которого уже есть жена.

"Ну зачем вам чей-то носок? Зачем? Почему вы себя так не любите, что готовы быть второй и сидеть на скамейке запасных. Поймите же вы! Вы появились тогда, когда там наскучили, и появились вы не потому, что вы такая исключительная, а потому как просто там проблемы. Вы как полиэтиленовый пакет - если рвется авоська, то авоську чинят или зашивают, а пакетик в мусор выбрасывают. Вы надоедите, и вам найдут замену. И это порочный круг", - заявила Асель.

Блогерша также напомнила о последствиях того, что законная жена узнает о наличии любовницы у мужа.

"Еще учитывайте, что там о вас узнают. А вы можете не знать, что с вами сделают, если пробью ваши данные и фотографию. А вдруг вашу фотографию закопают на могиле, сделают вам на смерть? Вы знали, что для сохранения семьи все способы хороши?" - высказалась она.

Актриса также прямо заявила, что "не побоялась бы все обряды на свете использовать для уничтожения своего оппонента".

"Глазом не моргнула бы! А представьте, на такую, как я, нарветесь", - пригрозила Асель.

Story Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952132-zachem-vam-chey-to-nosok-asel-askar-osudila-romany-s-zhenatymi-muzhchinami/