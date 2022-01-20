"Низкий достаток будет отражаться": Дарья Александрова о важности заработка мужчины

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса Дарья Александрова порассуждала о том, какое значение имеет уровень доходов мужчины в семье. Она также рассказала, о чем спрашивала мужа перед тем, как завести с ним ребенка, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Дарья открыто обсудила с подписчицами тему финансового достатка. Одна из них спросила звезду, какое значение имеет материальное положение при выборе спутника жизни.

В ответ актриса написала, что все зависит от того, какой уровень достатка нужен самой девушке.

"Ой, тут зависит от вашего аппетита. Но в любом случае низкий достаток будет отражаться потом, как пройдут все эти конфетно-букетные... Для меня важно, чтоб мужчина зарабатывал больше меня. Перед тем, как завести с Сережей ребенка, я очень много расспрашивала про его цели. Не мечты, а именно то, как он видит свою жизнь. Прям в деталях. К чему идет. И у нас совпало. Я вообще как бы и сама могу, но это какой-то отдельный вид удовольствия, когда мужчина достигает, зарабатывает, тратит на тебя", - отметила Александрова.

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Помимо этого, Дарья честно рассказала, какие качества ей не нравятся в себе самой.

"Лень, категоричность. Раньше бы еще дописала эмоциональность. Но сейчас я рада, что я такая. Ничего не держу в себе, и это идет мне на пользу", - высказалась представительница шоу-бизнеса.

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952107-nizkiy-dostatok-budet-otrazhatsya-darya-aleksandrova-o-vazhnosti-zarabotka-muzhchiny/