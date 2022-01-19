"Как в отеле в Дубае": Супермамасита показала свой новый шикарный дом (видео)

Алия Байтугаева с семьей. Фото: instagram.com/super.mamasita

Алия Байтугаева в последние месяцы с нетерпением ждала, когда ее новый частный дом будет готов. Когда строительные работы были практически завершены, блогерша показала дочери и подписчикам, как выглядит новое жилье их семейства, передает NUR.KZ.

Сейчас семья проживает в квартире, но с нетерпением ждет переезда в частный дом с собственной террасой на верхнем этаже. В Instagram Супермамасита сняла на видео комнаты и обустройство дома.

В их новых владениях большая кухня и просторные спальные комнаты с интерьером в светлых тонах, расположенные на втором этаже. Старшая дочь блогерши Алиша пришла в восторг от своей спальни. Младшие мальчики будут жить вместе.

Для себя Алия оборудовала отдельную ванную комнату с доступом из родительской спальни.

"Я-то мама, у меня тут особое место, понимаешь ли. У меня должна быть своя личная классная ванна. А вот если хотите в будущем иметь свою ванну, заработаете и купите", - заявила она дочери, которая призналась, что тоже хочет личную ванну.

Блогерша также показала верхнюю террасу, с которой открывается прекрасный вид на Алматы.

"Здесь будем весной, летом сидеть, завтракать, и видно весь город и горы", - рассказала она.

Первый этаж состоит из кабинета отца семейства, прачечной, гостевой комнаты и санузла. Алиша заявила, что их дом напоминает интерьер люксового отеля в Дубае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951811-kak-v-otele-v-dubae-supermamasita-pokazala-svoy-novyy-shikarnyy-dom-video/