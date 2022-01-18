"Мы расставались, думали, что все": Дилара о романах Моргенштерна и об отношениях с бабниками

Моргенштерн и Дилара. Фото: instagram.com/influesii

Супруга Алишера Моргенштерна Дилара высказалась о том, как относится к романам своего мужа до свадьбы. Она также выразила свое мнение об отношениях с бабниками, передает NUR.KZ.

Дилара вместе со своей подругой Аминой пришла на шоу Дианы Астер, где ответила на личные и каверзные вопросы. Одним из таких стал вопрос о том, как девушка относится к романам Моргенштерна, которые случались в период между их расставанием и воссоединением.

Жена музыканта дала понять, что для нее это не проблема.

"А что еще должны делать люди, когда они расстаются? Он что, должен сидеть и думать: "Так, мы через год должны сойтись"? Мы расставались, мы реально думали, что это конец. Больше полугода мы не сходились, потом мы общались, но не встречались. Через год где-то мы начали опять встречаться", - ответила Дилара.

Супруга рэпера также высказала свое мнение о том, как стоит себя вести с бабниками.

"Уходить от них. Либо попытаться как-то это наладить, потому что, возможно, у него какие-то беды с головой, из-за которых он так себя ведет. Есть молодые люди, которые что-то такое вытворяют, а потом грызут себя за это, плачут, убиваются и не понимают, зачем они это сделали. С таким человеком еще можно попытаться что-то исправить, поговорить, сходить к психологу. А есть парни, которые не ценят девушек, занимаются полнейшей ерундой. От таких надо уходить, потому что, девчонки, вы достойны большего", - заявила девушка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951694-my-rasstavalis-dumali-chto-vse-dilara-o-romanah-morgenshtern-i-ob-otnosheniyah-s-babnikami/