"Дружбу и любовь нельзя сравнивать": Акбота Сейтмагамбет порассуждала о ценностях жизни

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет порассуждала о дружбе и любви. Актриса также назвала свои сильные стороны и правила, по которым живет, передает NUR.KZ.

Акбота Сейтмагамбет часто делится философскими мыслями со своими подписчиками.

"Дружбу и любовь нельзя сравнивать, выбрать из них одно невозможно. Мы же не можем выбрать день или ночь, а второе вычеркнуть из своей жизни. Так и здесь, и любовь, и дружба нам нужны как воздух. Сама жизнь берет начало с них", - написала Акбота новый пост в Instagram.

Поклонники согласились с мнением артистки и снова осыпали ее комплиментами.

"Что за слова, что за глаза!", "Акбота как вам идут ваши привычки", "Давайте дружить", "Полностью соглашусь", "Такая сладкая, симпатичная", "Всегда так сияйте, как яркий солнечный день", - написали они.

По просьбе подписчиков Акбота коротко охарактеризовала себя и отметила свои сильные стороны.

"Внутренняя чистота. Мое лицо - это зеркало моей души. Чтобы не потерять этой чистоты, я тщательно слежу за состоянием своего внутреннего мира.

Непрерывное совершенствование. Я прекрасно знаю, что успех моей жизни зависит от моего желания. Поэтому я всегда взвешиваю свои поступки и исправляю ошибки.

Творчество - это необъятный мир. Творчество приносит плоды. А плодотворное дело приводит к победе", - написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951452-druzhbu-i-lyubov-nelzya-sravnivat-akbota-seytmagambet-porassuzhdala-o-tsennostyah-zhizni/