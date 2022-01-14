"При любом удобном случае тебя могут кинуть, предать": Супермамасита высказалась о дружбе

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева высказалась негативно о своем опыте дружбы. Она заявила, что разочаровалась в ней и больше не может доверять людям, передает NUR.KZ.

В своем аккаунте Instagram Супермамасита дала понять, что пережила недавно большое предательство.

"Полгода назад я настолько разочаровалась в близкой дружбе, что близко дружить больше не хочу. Мне это не надо. При любом удобном случае тебя могут кинуть, предать и воткнуть нож в спину. Это очень больно. Но это был очень крутой опыт, который снял с меня розовые очки и дал понять, кто есть кто на самом деле.

Друзья, конечно, есть, куда же без них. Но вот дружить "в десна", слепо доверяя, к сожалению, уже не могу. Хочу! Но не могу!" - заявила Алия Байтугаева.

Алия Байтугаева. Фото: instagram.com/super.mamasita

Кроме того, блогерша поделилась своим планами перевезти маму в Алматы.

"Скоро грядут грандиозные перемены! Хочу перевезти сюда маму и братишку. Очень хочу. Мама хочет, но боится большого мегаполиса. Она всю жизнь жила в Актобе. Еще бабушка с дедушкой ее держат, она не может их оставить. Я говорю: "Будешь периодически к ним летать, они живут отдельно, сами себе варят, домашними делами занимаются. Давай, решайся". Еще жду от нее ответа", - написала Алия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951096-pri-lyubom-udobnom-sluchae-tebya-mogut-kinut-predat-supermamasita-vyskazalas-o-druzhbe/