"Семью не заменишь ни деньгами, ни карьерой": Арман Давлетяров высказался о счастье в жизни

Арман Давлетяров с семьей. Фото: instagram.com/arman_dav

Арман Давлетяров, начиная новый год, решил высказаться на тему счастья и роли семьи в жизни человека. Он отметил, насколько важно остаться с любимой женщиной, когда она переживает депрессию, и сохранить тепло. По мнению медиаменеджера, семью не могут заменить ни друзья, ни карьера, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Давлетяров порассуждал на тему важности и первостепенности семейных отношений.

"Для счастья не нужно много, главное - научиться видеть его в малом. Твое счастье, твои успехи, твоя жизнь зависит от тебя и только от тебя. Только ты решаешь, быть тебе счастливым или несчастным, веселым или грустным, злым или добрым, одиноким или популярным. Как бы ни жил человек, ему все равно требуется семья", - уверен Арман Илюбаевич.

Как отметил медиаменеджер, семью невозможно заменить ни деньгами, ни карьерой, ни друзьями. Давлетяров сравнил ее с элементом пазла.

"Найдешь недостающий кусочек, и картинка жизни сложится. Быть вместе, держаться год, два - это не показатель. Свадьба - это не показатель, всего лишь знаменательный день. А вот остаться и не уйти, когда она в послеродовой депрессии и жить в понимании, в теплоте, когда у вас много детей, а вы очень устали, когда возникают проблемы на работе или нет денег, когда вы болеете, пройти через все это и остаться теплыми друг ко другу - это не просто показатель, это счастье.

Жить с женщиной сутками, спать, есть и иметь общих детей, которая иногда может плакать, ревновать, иногда болеет и переживает абсолютно разные состояния и при этом любить ее, как раньше или даже еще сильнее - это уже мужчина, это уважение, это любовь! И благодарить каждый день Всевышнего за все это!" - высказался Давлетяров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949750-semyu-ne-zamenish-ni-dengami-ni-kareroy-arman-davletyarov-vyskazalsya-o-schaste-v-zhizni/