"Купить коня и дом за рубежом, посетить 10 стран: Супермамасита озвучила свои цели на 2022 год

Алия Байтугаева с мужем. Фото: instagram.com/super.mamasita

Известная казахстанская блогерша Алия Байтугаева поделилась списком своих целей на предстоящий год. Супермамасита мечтает купить коня, приобрести дом за границей и посетить десять различных стран, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Алия призналась, что в начале каждого января она записывает все свои цели на будущий год, распределяя их по колонкам "важные" и "не очень важные".

"Все мои прошлогодние цели достигнуты. И теперь я ставлю новые, свежие, реальные, но такие сложные. Хочется проверить себя на прочность, расти, действовать!" - призналась Супермамасита.

Так, блогерша, которая в минувшем году увлеклась конным спортом, теперь мечтает купить коня-ахалтекинца, на котором будет ездить только она сама. При этом Алия хочет научиться прыгать через барьеры и скакать зигзагом.

Кроме того, Алия задалась целью запустить 15 точек своего бренда в 15 городах. И это еще не все.

"Купить дом за рубежом, чтобы прилетать и отдыхать всей семьей. При этом иметь возможность жить на две страны. Месяц там, три месяца здесь, почему нет? Конечно, да Перевезти маму в Алматы. Хочу, чтобы она жила поближе. Посетить десять разных стран. Пройти как минимум два тренинга личностного роста. Прыгнуть с парашютом.

Как видите, цели нелегкие! Каждый год, поднимая планку, я расту! И через год я вновь вернусь к этому посту и посмотрю, сбылись ли цели по дедлайну", - отметила Байтугаева.

Подписчики Супермамаситы восхитились грандиозностью ее планов и пожелали ей удачи в достижении целей.

"Умница! У вас все получится! Так держать! У вас очень классная семья", "Классные пожелания", "Классные пожелания", "Очень хорошие цели. Пусть обязательно сбудутся", - прокомментировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949747-kupit-konya-i-dom-za-rubezhom-posetit-10-stran-supermamasita-ozvuchila-svoi-tseli-na-2022-god/