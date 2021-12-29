"Женщине не нужен мужчина, чтобы выжить": Майя Бекбаева высказалась о причинах разводов

Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева высказалась о причинах разводов. По ее мнению, мир сильно изменился, и сейчас брак воспринимается как бремя, передает NUR.KZ.

Тему распадов семей Майя подняла в своем Instagram.

"Почему участились разводы? Думаю, потому что мир изменился. Раньше семья была необходима человеку, чтобы было легче выживать. Поэтому во главе угла стояли интересы семьи, рода. Сейчас брак воспринимается как бремя. Мужчине больше не нужна женщина для стирки, уборки, технический прогресс все решил.

Женщине сегодня тоже, чтобы выжить, не нужен мужчина. Прекрасная половина человечества благодаря развитию образования эволюционировала так, что способна достигать успеха и зарабатывать не хуже мужчин. То есть сегодня у пары есть смысл сохранять отношения, только если они приносят счастье и радость. Если есть любовь", - высказалась Бекбаева.

Телеведущая отметила, что мир теперь изменился.

"Он стал нарциссическим. И во главе угла теперь не интересы семьи или рода, а личное счастье отдельного человека", - считает она.

Пользователи соцсети согласились с ней.

"Все в точку. Жаль, конечно, что ценности семьи, рода смешались с бытовыми потребностями", "Хотела добавить еще, что материальные ценности на первом месте, никто не хочет трудиться, хотят все сразу, мужчины - не мужчины сейчас, бегут от ответственности, хотят легкой жизни", "Да, добытчик теперь и женщина, но это не значит, что порознь - это нормальное состояние", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949194-zhenschine-ne-nuzhen-muzhchina-chtoby-vyzhit-mayya-bekbaeva-vyskazalas-o-prichinah-razvodov/