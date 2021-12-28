Звезду "Великолепного века" Бурджу Озберк заподозрили в романе с коллегой по сериалу

Бурджу Озберк. Фото: instagram.com/burcuozberk

Турецкая актриса Бурджу Озберк, сыгравшая роль Хуриджихан в "Великолепном веке", была замечена в компании партнера по съемочной площадке сериала. Актеры очень убедительно передали трепетные чувства героев на экране, что породило массу слухов.

Слухи о романе Бурджу Озберк и Ильхана Шена возникли еще летом. На экраны вышел новый сериал "Любовь. Разум. Месть", который очаровал зрителей с первых серий. Во многом успех сериала связан с талантливой игрой главных героев. Бурджу и Ильхан убедительно сыграли влюбленных, пишет "СтарХит".

Долгое время актеры пытались скрыть свои отношения. Бурджу даже отметила в одном из своих интервью, что никогда не встречалась с партнерами по проектам.

Однако от любопытных глаз молодые люди ускользнуть не смогли, не так давно их заметили в ресторане, где пара ужинала. Папарацци удалось взять небольшой комментарий у Ильхана при выходе из заведения. Актер лаконично заявил, что счастлив, но больше ничего говорить не стал.

Однако в роман Бурджу и Ильхана верят не все. Ведь сами актеры не раз опровергали слухи.

Отметим, что Бурджу Озберк запомнилась казахстанским зрителям по роли Хуриджихан в историческом сериале "Великолепный век". Девушка сыграла роль дочери Ибрагима паши - великого визиря Османской империи. Поклонники сериала отметили красоту и талант молодой актрисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948874-zvezdu-velikolepnogo-veka-burdzhu-ozberk-zapodozrili-v-romane-s-kollegoy-po-serialu/