"Заряжает меня на великие свершения": Тимур Балымбетов растрогал соцсети снимком сына (фото)

Сын Тимура Балымбетова. Фото: instagram.com/balukz

Казахстанский продюсер Тимур Балымбетов выложил фотографию своего маленького сына. Он признался, что наследник "заряжает" его на великие свершения. Фанаты оказались растроганы милым кадром и принялись высказываться, на кого похож малыш, передает NUR.KZ.

Кадр сына Балымбетов опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

"Мой лисенок передает вам приветы и поздравляет всех с наступающим Новым годом. Я сейчас на работе, и это фото заряжает меня на великие свершения и дарит кучу тепла. Пусть мой Исенок согреет и вас", - написал Тимур.

Пользователи соцсети были растроганы фотографией и принялись источать похвалу в адрес малыша и всей семьи.

"Какой сладкий малыш, тьфу-тьфу. Ребенок, которому очень повезло с отцом. Хороший, эмпатичный отец - редкость. Очень рада за вашу семью!", "Спасибо большое за такое совершенно теплое и волшебное фото, ваш малыш просто прекрасен, пусть растет крепким, счастливым и здоровым", "Красивый малыш", "Такое милое и красивое фото, а малыш - такой сладкий пупсик", - написали они.

Кроме того, поклонники высказали мнения о том, на кого похож младенец.

"Глазки большие, все больше, Тима, на тебя похож становится", "На папу похож", "На Лауру похож", "Не знаю, я вижу маленького Тимура!", "Копия папы", "На вас похож сынуля", "И на папу, и на маму похож", - прокомментировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948806-zaryazhaet-menya-na-velikie-sversheniya-timur-balymbetov-rastrogal-sotsseti-snimkom-syna-foto/