"Я не в форме": звезда "Иронии судьбы" сломала позвоночник

Барбара Брыльска в фильме "Ирония судьбы". Фото: kino-teatr.ru

Актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Ирония судьбы", Барбара Брыльска сломала позвоночник.

Актриса призналась журналистам, которые хотели с ней встретиться, что не может этого сделать, так как у нее сломан позвоночник и "плохой голос", пишет PopCornNews.

"Я больная, голос у меня сейчас сильно плохой. Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит – реабилитация и так далее. Я не в форме – в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю", – сказала Брыльска.

Кроме того, артистка заявила, что у нее нет онкологии, пишет Gazeta.ru. Брыльска сейчас живет за городом, соблюдая самоизоляцию в период пандемии.

Ранее Барбара Брыльска и Светлана Немоляева с большой горечью приняли известие о смерти их коллеги Андрея Мягкова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948062-ya-ne-v-forme-zvezda-ironii-sudby-slomala-pozvonochnik/