"Начинаешь искать причину в себе": Жания Джуринская рассказала об изменениях в жизни

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская поделилась с подписчиками, как изменилась ее жизнь за последнее время. Она призналась, что сейчас проживает свое тихое, уютное счастье, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Жания написала философский пост, в котором сначала похвасталась, что в ее жизни сейчас все ровно, стабильно и хорошо.

"Тихо делаю свои проекты, растет живот, ставим цели и идем к ним. Уютное счастье на двоих, так сказать. Но теперь неинтересным собеседником стала я. Раньше мы могли с девочками мусолить часами ту или иную ситуацию, разбирать происходящее, обсуждали и перемывали кости всем, кто перешел дорогу. Сейчас мне лень рассказывать о себе и что происходит в жизни, потому что знаю на все ответы.

Раньше рассказывала о проблемах, чтобы прояснить все, а сейчас решаю задачи. Раньше могла жаловаться и ныть. Сейчас просто обсуждаю вопрос с мужем, коллегой, сотрудником. Раньше могла обвинять себя или кого-то. Чувствовать вину или обиду", - поразмышляла блогерша.

Жания отметила, что теперь берет ответственность за свою жизнь и ищет второстепенную выгоду своего подсознания. Актриса также заявила, что каждого человека, встречу и случай люди "притягивают" сами.

"Мусолить приходиться только с собой. Начинаешь искать причину в себе: "Почему я вызвала эту ситуацию, для чего она мне нужна? Чему этот человек (независимо от того, друг, брат или враг) меня научил? Какой знак он несет? Какую мою потребность закрывает?!".

Вот когда вы запутались в ситуации или в отношениях, задайте себе эти вопросы. Многое прояснится. Придет осознание. Сейчас я стала говорить о работе с собой, делиться знаниями и опытом. И разговоры со знаком минус перешли в плюс (...). Ведь если перехода из минуса в плюс не происходит, значит человек не растет и не развивается личностно, ментально, психологически. А значит ему всегда будет кого обсудить и обмусолить, но некогда будет проживать свое тихое и уютное счастье", - высказалась Джуринская.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948047-nachinaesh-iskat-prichinu-v-sebe-zhaniya-dzhurinskaya-rasskazala-ob-izmeneniyah-v-zhizni/