"Будущее казахского языка в наших руках": Димаш Кудайберген обратился к соотечественникам

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный отечественный исполнитель Димаш Кудайберген призвал соотечественников уважать и ценить государственный язык. Он отметил, что почитать свой язык - наша гражданская обязанность, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген записал видеообращение для соотечественников в рамках специального проекта по развитию государственного языка.

"Как гражданин Казахстана, как патриот своей страны, больше всего я желаю, чтобы наши граждане говорили свободно на чистом казахском языке в соответствии с литературными нормами.

Недаром говорят в народе, ты должен знать другие языки, а свой язык обязан чтить и уважать. Мы видим, как в других странах почитают свои родные языки, и наша главная задача - проявить еще большее уважение к казахскому языку.

Будущее казахского языка в наших руках. Мы не должны забывать, что наш язык, наша культура, наша земля были завещаны нам предками, как великое и бесценное наследие", - отметила Димаш.

Певец призвал молодежь учить родной язык. А знающих попросил помочь соотечественникам в изучении казахского языка - подсказывать, поддерживать, мотивировать. Он отметил, что мы не должны обесценивать казахский язык и обязаны сохранить его чистоту.

"Мы должны гордиться родным языком", - заключил артист.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947052-buduschee-kazahskogo-yazyka-v-nashih-rukah-dimash-kudaybergen-obratilsya-k-sootechestvennikam/