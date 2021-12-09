"Самый прекрасный отец": жена Тауекеля Мусилима поздравила актера милым видео с сыном

Тауекел Мусилим с сыном. Кадр видео: instagram.com/mahonti__

Секс-символ Казахстана Тауекел Мусилим сегодня празднует 33-летие. Его супруга Махаббат поздравила мужа с днем рождения, опубликовав милое видео с его участием, передает NUR.KZ.

Нежные кадры появились на странице Махаббат в Instagram.

"Хочу от всего сердца поздравить своего любимого человека с днем рождения. Happy birthday to you. В первую очередь желаю тебе крепкого здоровья! Пусть все твои мечты, цели непременно осуществятся!

Пусть в твоем добром сердце вечно живет милость и любовь Аллаха! Ты и все, что с тобой связано - одни из самых прекрасных моментов, что происходили в моей жизни. Ты обладаешь неимоверным количеством положительных качеств! Сохрани это в себе и передай нашим будущим деткам!

Ты великолепный муж, заботливый сын и самый прекрасный отец! Я тебя очень сильно люблю! Спасибо, что делаешь нас счастливыми каждый день!" - написала супруга Тауекеля.

"Спасибо, моя Махаббат", - лаконично ответил актер жене.

На опубликованном видео он весело и осторожно подбрасывает сына-грудничка наверх. И папа, и сын выглядят от этого очень счастливыми.

Подписчики Махаббат также присоединились к ее поздравлению, пожелав Тауекелю счастья, здоровья, благополучия и творческих успехов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946153-samyy-prekrasnyy-otets-zhena-tauekelya-musilima-pozdravila-aktera-milym-video-s-synom/