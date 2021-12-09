"Любит отца": ушедшая от бойфренда Байзакова расплакалась из-за рисунка сына о семье (видео)

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова расплакалась из-за рисунка, который нарисовал ее маленький сын Алан. Мальчик изобразил картину их семьи, включая своего отца, с которым актриса рассталась минувшим летом, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжан назвала произведение мальчика лучшим рисунком, который она видела.

"Сейчас вы прослезитесь. Алан начал рисовать меня, потом... дорисовал папу и себя и говорит мне: "Это семья". Отвечаю, это самый лучший рисунок в жизни моей, прослезилась. И сижу в туалете с этим рисунком и реву. Я не плачу на камеру никогда, но сейчас хочется с вами поделиться. Что обычным своим рисунком можно заставить плакать тяжелопробиваемого человека", - рассказала Байзакова со слезами на глазах.

При этом блогерша подчеркнула, что, несмотря на расставание, находится в хороших отношениях с отцом ребенка.

"Чтобы поставить точки, а то многие пишут: "Да, у нас тоже отец конченный, бросил нас". У нас ситуация другая, я решила разойтись. Потому что я такой вот человек, не готовая идти на уступки. Нас никто не бросал. Также я, несмотря на свой характер, не запрещаю им общаться - наоборот, я "за". Алану хватает любви со всех сторон, он даже не ощутил, что мы с его отцом не вместе, поэтому из-за того, что мы остались друзьями, он считает, что мы семья", - объяснила Айжан.

Stories Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Она также подчеркнула, что Алан очень любит своего отца.

"Для него он как супергерой. Он всегда, если сделает что-то классное, говорит: "Я как папа". Единственный, кого он беспрекословно слушается и смотрит как на какого-то великого человека. И когда его рисовал, говорит: "Папа вот большой", - добавила Байзакова.

Stories Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Напомним, в июле стало известно, что Айжан рассталась с отцом своего ребенка после трех лет романа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946058-lyubit-ottsa-ushedshaya-ot-boyfrenda-bayzakova-rasplakalas-iz-za-risunka-syna-o-seme-video/