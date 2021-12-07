"Самый ревнивый мужчина на планете": Дарья Александрова жестоко разыграла мужа (видео)

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса Дарья Александрова показала, как жестоко разыграла собственного мужа, заставив его ревновать к выдуманному любовнику. В результате мужчина пообещал звезде отомстить, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Дарья призналась, что встретила мужчину именно с теми качествами, которые были для нее важны.

"Недавно поймала себя на мысли, что ко мне в жизнь пришел мужчина ровно с теми качествами, которые я прописывала в заметках и на бумаге. Я же прям реально планировала себе конкретного мужчину, оказывается. И сбылось. Поэтому четко расписывайте в мелочах, какого мужчину вы хотите рядом с собой", - посоветовала телеведущая.

А в своих Stories она показала, как жестоко подшучивает над ревнивым супругом.

"А я сегодня Сережу жестоко разыграла. Вы же помните, что Сережа - самый ревнивый мужчина на планете? Так вот. Я вообще по жизни тот еще тролль с близкими. Я обожаю давить на больное. Шуточками, но всегда в яблочко. И в случае с Сережей я частенько шутила про деньги, которые зарабатываю, что на самом деле у меня никто не покупает рекламу и за съемки никто не платит, а деньги любовники закидывают. Так вот, эти шуточки в разных вариациях были. И за время нашей совместной жизни их уже было много", - рассказала Александрова.

На этот раз знаменитость сымитировала приход аудиосообщения от фейкового любовника, который якобы обещает ей привезти туфли из Лондона и выслал ей деньги на украшение от Cartier.

Однако Сергей практически сразу понял, что это все розыгрыш.

"Она сейчас по *опе получит просто и все. Это прикалывается она так", - с улыбкой заявил муж Дарьи.

Тем не менее, как отметила актриса, шутка его сначала напрягла.

"Как же он напрягся. Как он сжал губы. Как напряглись скулы", - прокомментировала Даша.

Сам Сергей в результате высказался, что это было не смешно, и пообещал жене "ответку".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945639-samyy-revnivyy-muzhchina-na-planete-darya-aleksandrova-zhestoko-razygrala-muzha-video/