"Однажды все накопленное взорвется": Супермамасита высказалась об обидах в семье

Алия Байтугаева с мужем. Скрин: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева раскрыла секрет счастливых взаимоотношений с мужем. Она отметила, что они с супругом уже 12 лет вместе и за это время пережили очень многое, передает NUR.KZ.

О семейной жизни Супермамасита порассуждала в своем Instagram, опубликовав несколько совместных фото.

По ее словам, важно давать друг другу свободу, прощать недостатки партнеру, так как все люди неидеальны, а также один день в неделю проводить вместе, посвящая его только друг другу.

"Семья - это команда. Уважайте право голоса, даже если оно вам не нравится. Если поссорились, сядьте, проанализируйте, почему так вышло. В чем причина. И вы сразу же остынете. Разговаривайте. Находите компромисс.

Оба партнера должны четко выполнять свои обязанности: 50/50. Иначе будут обиды. Имейте общее хобби, интересы. Это очень сильно сближает", - посоветовала Алия.

Алия Байтугаева с семьей. Скрин: instagram.com/super.mamasita

Она также подчеркнула, что ни одному человеку в мире не под силу изменить другого.

"Не пытайтесь менять мужчину, меняйтесь сами! Меняйтесь для себя, а не для кого-то! Будьте лучше! Займитесь спортом! Танцами! Да хоть чем. И тогда у вас не будет времени выносить мозг своему мужчине. Вы будете встречать его окрыленная и передавать свою энергетику. Потому что мужчины достигают чего-то в жизни только благодаря женской энергии", - убеждена Супермамасита.

Алия Байтугаева с мужем. Скрин: instagram.com/super.mamasita

Алия рассказала, что накануне поссорилась с мужем, но нашла в себе силы сделать шаг к примирению первой.

"Нет смысла копить обиду, самой же себе плохо делаешь. Однажды все накопленное взорвется и от брака ничего не останется. Да и к чему ждать, кто подойдет первый или кто подойдет последний? В чем смысл? Потешить свое эго? Нет, я хочу жить счастливо и мне ничего не стоит извиниться, даже если я не виновата. Но в конфликте всегда участвуют двое, кто-то запустил механизм, а кто-то отреагировал, так что виноваты оба", - считает Байтугаева.

Алия Байтугаева с семьей. Скрин: instagram.com/super.mamasita

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945460-odnazhdy-vse-nakoplennoe-vzorvetsya-supermamasita-vyskazalas-ob-obidah-v-seme/