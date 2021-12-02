"Тема финансов у нас легкая": Дана Есеева рассказала о распределении денег в их семье

Дана Есеева с мужем. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Многодетная мать и блогерша Дана Есеева рассказала, как происходит распределение финансов в их с Мейржаном семье. По словам женщины, в этом вопросе у них нет проблем, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц спросила Дану в Instagram, кто у них в семье заведует бюджетом. Пользовательница соцсети также пожаловалась на своего супруга, который заставляет участвовать в семейных тратах поровну.

"А обязанности по дому у вас тоже 50/50? С детьми по очереди сидите?" - спросила Есеева в ответ поклонницу.

Блогерша также рассказала, что у нее есть собственный заработок, но о нем Мейржан ее даже не спрашивает никогда - основные траты лежал на мужчине.

"Если нужны какие-то покупки, то это он берет на себя. По мелочи его не дергаю. Хотя если бы даже просила, он не был бы против. Тема финансов у нас легкая", - похвасталась Дана.

Дана Есеева с мужем. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Кроме того, Есеева показала, чем они с Мейржаном занимаются сейчас. Как оказалось, супруги вместе отправились в Мекку.

Дана Есеева с мужем. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Вайнер признался в своем Instagram, что энергетика Мекки так впечатлила его, что он даже забыл про собственный день рождения.

"Так прониклись энергетикой Мекки, что забыл про свой день рождения. Дана сегодня со мной и это лучший подарок", - написал Туребаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1944889-tema-finansov-u-nas-legkaya-dana-eseeva-rasskazala-o-raspredelenii-deneg-v-ih-seme/