"Я настоящий казах": Давлетяров признался, какой бешбармак считает самым вкусным

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Российский медиаменеджер и экс-глава телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров рассказал о том, как любит свою национальную кухню. Давлетяров отметил, что он, как истинный гурман, знает толк в мясе по-казахски, передает NUR.KZ.

Арман Даветяров не раз отмечал, что самыми вкусными блюдами считает те, что приготовила его любимая мама. К одному из главных блюд щедрого казахского дастархана у него особая любовь с детства.

"С детства люблю грызть кости. В нашем доме часто готовили традиционный казахский бешбармак и все кости всегда были мои. Когда я женился и моя супруга пошла в магазин за мясом, я ее попросил больше покупать мясо на косточках или такие, как на фото, большие кости", - начал свой рассказ Арман (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Давлетяров рассказал о курьезном случае, произошедшем в магазине, когда его жена покупала мясо.

"Однажды, когда ей продавец собирал пакет с мясом и костями, а супруга выбирала побольше и показывала какую именно положить (обычно в Москве все просят наоборот - больше мясо и меньше костей), продавец магазина, отдавая ей пакет с мясом на костях, произнесла, улыбаясь: "Ваша собачка будет сегодня просто счастлива!"

Если бы она только зная, какая "собака" дома ждет эти кости! Я, как настоящий казах, без таких костей не считаю бешбармак бешбармаком. И каждый раз, когда я приезжаю домой к маме, всегда меня жду вот такие кости! Это такой кайф - грызть их. Есть ли среди моих подписчиков такие?" - вопрошает Арман.

Подписчики оставили свои комментарии.

"Арман мырза, вы настоящий казах во всех смыслах. Пусть ваша мама будет здоровой, а мы, казахи, вас очень любим и уважаем", "Мы тоже любим кости. Муж так обгрызает, что ни кусочка мяса не остается", "Здорово, когда есть родительский дом, а в нем и традиции", "Как мне это знакомо! Счастье приезжать в родной дом, в родное село", "У вас такие добрые истории", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1943926-ya-nastoyaschiy-kazah-davletyarov-priznalsya-kakoy-beshbarmak-schitaet-samym-vkusnym/