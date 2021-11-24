"Было безденежье": Лидо рассказала о трудностях, которые испытала ее семья в прошлом

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Казахстанская певица Лидия Досалина, известная под псевдонимом Лидо, рассказала о своем детстве. Она отметила, что выросла в обычной советской семье, где родители трудились, не покладая рук, чтобы прокормить троих детей, передает NUR.KZ.

Лидо ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Один из фанатов поинтересовался, из богатой ли семьи артистка.

"Нет, из самой обычной семьи. Мы жили хорошо, только благодаря трудолюбию моих родителей. У папы - золотые руки, он прекрасно делает мебель. Мама была дизайнером в ателье. Затем шила индивидуальный пошив. Я помогала шить более легкие в исполнении изделия.

Когда ничего не приносило достаточно денег, родители начали шить цигейковые (овчина) шубы и продавать шубы на севере.

Я и мой брат из остатков шкур шили жилеты и у нас их покупали оптом продавцы с базара. Мне было 14-15 лет, братику еще меньше", - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Лидо рассказала, что в годы перестройки для ее семьи, как и для многих других семей постсоветских стран, настали трудные времена.

"Во времена перестройки нам было тяжело. Родители не знали, чем завтра накормить своих детей (нас трое в семье). Было безденежье, как во многих других семьях в то время. Я уехала работать в Алматы в 18 лет, потому что родителям нечем было оплачивать мою учебу в университете. Слава Богу, сейчас все хорошо", - отметила певица.

Сейчас Лидо вместе со своей семьей живет на две страны - в Казахстане и США. Она отмечает, что в данный момент ей очень комфортно так жить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1943717-bylo-bezdenezhe-lido-rasskazala-o-trudnostyah-kotorye-ispytala-ee-semya-v-proshlom/