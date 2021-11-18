"Ребенка родила для себя": оперная дива Зарина Алтынбаева рассказала о личной жизни

Зарина Алтынбаева. Фото: instagram.com/zarina_altynbayeva

Оперная дива Зарина Алтынбаева рассказала о творчестве и личной в жизни в новом интервью. Она призналась, что никогда не была замужем и родила дочь для себя.

Солистка КНАТОБ имени Абая Зарина Алтынбаева блистала на сценах оперных театров в Италии, Японии, Грузии и других стран. Талантливая артистка полюбилась своим голосом не только казахстанскому зрителю, но и за рубежом.

Не смотря на то, что оперная дива не любит говорить о личной жизни, она рассказала о самом сокровенном YouTube-каналу "Алға, Петербург".

"Я не замужем и никогда не была. Так сложилось, ребенка родила для себя. Мама вела по жизни, многие решения она принимала. Не знаю, правильно ли это было или нет. Сильно она любила меня, сестренку мою.

Она жила нашей жизнью. Я ни в коем случае сейчас как-то не виню. Но я понимаю, что я только сейчас раскрываюсь, как женщина, как мать, как творческая личность.

Все-таки нужно вовремя детей уметь отпускать. У меня это произошло четыре года назад. Но я люблю эту жизнь, мне нравится учиться, мне нравится развиваться.

Я рада, что к моим 36 годам у меня есть дочь, работа, творчество. Я думаю, что еще все впереди. Я в это верю и надеюсь", - отметила Зарина.

Зарина призналась, что не раз задумывалась о создании семьи, но пока полностью занята творчеством. Она верит, что все в ее жизни будет хорошо.

"Недавно перечитала роман "Консуэло", который написала Жорж Санд. В этом романе у главной героини интересно жизнь сложилась. Она любила, но так и не смогла выйти замуж. И она посвятила себя творчеству.

Я не знаю, как сложится моя судьба. В какой-то момент я думала, мне еще хочется родить детей. Все бы хотелось, но я не знаю. Не все так просто в жизни. И дело не только в моих капризах, а дело в звездах. Не всегда складывается так, как хочешь.

Я только плыла, пока мама была рядом. Куда направят туда и плыла. Но все-таки нужно ставить перед собой какие-то цели. Иначе куда придешь? Так и будешь плыть.

Кажется, в последнее время я даже разучилась мечтать. В общем, нужно чаще выходить в горы и смотреть на звезды. Там искать ответы на то, что для меня уготовано", - заключила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1942855-rebenka-rodila-dlya-sebya-opernaya-diva-zarina-altynbaeva-rasskazala-o-lichnoy-zhizni/