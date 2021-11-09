"Так рано потеряла маму и выстояла": Айгуль Мукей тронула фанатов рассказом о своем студенчестве

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Популярная телеведущая Айгуль Мукей рассказала о студенческих годах. После смерти мамы, она будучи юной девушкой, приехала в Алматы и поступила в академию искусств имени Жургенова, передает NUR.KZ.

Айгуль Мукей написала в соцсети о том, что очень дорожит воспоминаниями.

"Одна девушка написала, почему пишите грустные посты, вспоминаете о прошлом. Но я полна сил, бодра и весела, и люблю свои воспоминания.

Сегодня вспоминала, как я переехала в Алматы в 1998 году. Мама недавно умерла, я сама уже закончила Евразийский Университет и потом решила поступить в Университет им. Жургенова", - начала свой рассказ Айгуль (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Телеведущая отметила, что поначалу совсем не знала родного языка, но поступила именно на казахское отделение.

"Почти все құрдастар (сверстники - прим. ред.) - известные актеры кино, театра, почти все певцы, кинорежиссеры - были моими сокурсниками. Сейчас они мои близкие друзья, а тогда они смотрели на меня и думали: "Мынау орысша сөйлейтін қыз️ қайдан келген" (Откуда приехала эта русскоязычная девушка).

Я заставила себя и поступила каким-то чудом на казахское отделение... Ходила, не понимая казахского, без денег. Но через два года я қазақша так болтала и писала, что однокурсники удивлялись: "Ты обманывала, ты знала язык", - вспоминает она.

Айгуль рассказала также, как научилась готовить блюда без мяса.

"Тушила и жарила грибы, капусту, картошку, в общем, классные делала блюда без мяса, на которое не было денег (как и у всех, наверное). Веселое время, у вас, наверное, также бывало", - завершила она.

Подписчики оставили свои отзывы.

"Да, в студенческие годы мы вообще мясо не искали, ели макароны, жареную картошку по праздникам, когда стипендия", "Как рано потеряли маму, представляю, как тяжело было, но вы молодец", "Айгуля очень позитивная и добрая! Так рано потеряли маму и выстояли", "Самый лучший журналист на казахстанском ТВ", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1941279-tak-rano-poteryala-mamu-i-vystoyala-aygul-mukey-tronula-fanatov-rasskazom-o-svoem-studenchestve/