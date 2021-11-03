"Глупо выбирать между семьей и карьерой": Майя Бекбаева о секрете своего успеха

Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая, журналистка, продюсер и генеральный директор телеканала Qazaq TV Майя Бекбаева поделилась с подписчиками в соцсети секретом своей гармонии в жизни. Она отметила, что семья для нее важнее всего, но и любимое дело значит многое, передает NUR.KZ.

Фанаты давно уже спрашивали Майю, как она совмещает семью и работу. Сегодня теледива дала свой ответ.

"Человеку в принципе не нужна работа. Работа нужна системе. А человеку нужно любимое дело. И когда оно любимое, энергия для него появляется сама по себе из этой любви. И успех приходит от туда же, потому что то, что мы любим, мы делаем с желанием.

А то, что делается с желанием, как правило, хорошо получается. Если в вас есть какой-то талант, он будет рваться наружу и требовать выхода, реализации. Это к вопросу о том, где взять энергию на все. Из любви. И только", - отметила телеведущая (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Майя заявила, что никогда не делала выбора между семьей и работой.

"Выбирать между семьей и карьерой вообще странно. Даже глупо. Семья - вне конкуренции, и если мой ребенок болен, я скажу даже самым важным съемкам: "Горите огнем".

Но также я понимаю, что не хочу быть "душной матерью", принесшей в жертву собственные мечты и амбиции и со страхом ожидающей дня, когда дети вылетят из гнезда и умчатся покорять свои Америки, а я останусь с осознанием того, что молодость прошла, силы ушли, а мои мечты так и остались мечтами.

Поэтому, я не делаю никакого выбора. Я просто живу так, как мне нравится, делаю то, что очень люблю. Потому что именно симбиоз семья/профессия делает мою жизнь интересной и захватывающей, полной впечатлений, драйва", - продолжила она.

Журналистка уверена, что любящий мужчина позволит своей жене воплотить мечты в жизнь и поддержит во всех начинаниях.

"Нет ничего хуже для меня, чем "день сурка". И если ваш партнер вас действительно любит, он не поставит вас перед таким выбором, наоборот, будет всячески поддерживать, помогать.

Потому что ему не нужна кухарка, домработница или нянька… Ему нужны вы! Вместе со всеми вашими мечтами, целями и прочими заморочками… Как-то так (это я к самому частому вопросу о выборе между)", - резюмировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1940315-glupo-vybirat-mezhdu-semey-i-kareroy-mayya-bekbaeva-o-sekrete-svoego-uspeha/