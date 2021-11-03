Тауекел Мусилим с женой очаровали Казнет новой фотосессией: пара раскрыла секрет своего брака

Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга отечественного актера Тауекеля Мусилима опубликовала новую семейную фотосессию. Махаббат отметила, что судьбоносная встреча с мужем - самое настоящее волшебство. Фанаты пожелали паре счастья и любви, передает NUR.KZ.

Махаббат поделилась нежными снимками в Instagram и сопроводила их постом.

"Я тебя загадала... Что бы люди вокруг не говорили, мол "сними свои розовые очки", "перестань быть такой доброй и наивной", "сказок не существует"! Не верьте им! Верьте только своему сердцу! Оно вам все подскажет! Оно приведет вас к верному пути!

Как же так получилось, что я с такого отдаленного северного городка Костанай оказалась здесь, в Алматы, и повстречала своего человечка, свою половиночку? Повстречала того, чьи интересы и взгляды на жизнь абсолютно схожи?!

Вы до сих пор не верите в чудеса? Пора бы! Это и есть самое настоящее волшебство", - написала Махаббат (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Молодая мама пожелала всем счастья, и рассказала в чем секрет их с Тауекелем брака.

"Наши отношения закрутились быстро. Хватило шести месяцев. Наверное, этому послужил сформировавшийся осознанный возраст моего избранника плюс ко всему моя романтичная натура. Миксуем. И вот мы уже два года в браке! И у нас уже есть здоровый замечательный малыш.

Пусть каждый из вас обретет счастье! Пусть каждый из вас встретит свою половиночку и будет жить как в сказке - долго и счастливо", - подытожила она.

Тауекел сопроводил пост супруги комментарием.

"Спасибо за сегодня. Пусть Всевышний укрепит наши чувства друг к другу. Пусть хранит нашу семью от сглаза", - написал он.

Умиленные подписчики пожелали паре крепкой любви и счастья.

"Восхищаюсь", "Красивые пара", "Красивые и счастливые", "Будьте счастливы всегда", "Счастья, любви и понимания", "Прекрасный пример для влюбленной пары", "Милые фотографии", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1940253-tauekel-musilim-s-zhenoy-ocharovali-kaznet-novoy-fotosessiey-para-raskryla-sekret-svoego-braka/