"Вы, Милявская, дура": Лолита стала жертвой мошенников

Российская певица Лолита Милявская на своей странице в Instagram рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников. Но потерь артистке удалось избежать, передает NUR.KZ.

По словам певицы, когда она ехала к зубному врачу, ей позвонили на личный телефон.

"Написано: транспортная компания. У меня доставка двух микрофонов должна быть, поэтому я думаю: о, круто", - поделилась Лолита.

Далее она договорилась с "сотрудником транспортной компании", что ее заказ оставят в подъезде. Лжекурьер попросил назвать код и певица, по ее признанию, даже не подумала уточнить, зачем он нужен.

"И я тут же код. И я тут же, не глядя. Говорю код и слышу фразу: "Вы, Милявская, дура. С первого раза код назвала", - призналась артистка.

После этого, по словам Милявской, на ее устройство сразу пришло уведомление о входе на портал госуслуг. Однако ей помогли люди, которые были рядом. Они быстро поменяли все коды.

Певица отметила, что после случившегося сразу же поехала в ближайший центр оказания государственных услуг и установила запреты на совершение сделок со своим имуществом и получение кредитов.

Напомним, ранее певица Валерия и ее супруг, музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин, стали жертвами обмана стамбульского таксиста. Звездная чета рассказала, что таксист украл у них 12 тысяч долларов.

