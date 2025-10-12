Умерла обладательница "Оскара" Дайан Китон
Обладательница "Оскара", одна из самых узнаваемых актрис 1970-х годов Дайан Китон умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает журнал People, передает NUR.KZ.
Легендарная актриса скончалась в Калифорнии в субботу, 11 октября.
"На данный момент нет дополнительных подробностей о причинах смерти. Ее семья попросила о конфиденциальности в этот момент большой скорби", — сообщил представитель семьи журналу.
Пожарная служба Лос-Анджелеса также подтвердила изданию, что они прибыли в дом Китона в 8:08 утра по местному времени и доставили 79-летнюю женщину в местную больницу.
Как напоминает издание, Китон прославилась в 1970-х годах благодаря роли в фильме "Крёстный отец" и сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом.
В 1977 году она получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл". Ее фильмография содержит такие картины, как "Клуб первых жен" , многочисленные совместные работы с режиссёром Нэнси Майерс и франшизу "Книжный клуб".
Как пишет РБК, Дайан Китон родилась в Лос‑Анджелесе в 1946 году.
Дебют Китон в кино состоялся в 1970 году в фильме "Любовники и другие незнакомцы". Позднее она прославилась ролями в работах Вуди Аллена и Фрэнсиса Форда Копполы. Зрители также запомнили ее по клипу Джастина Бибера Ghost 2021 года.
Кроме того, Китон работала режиссером, она сняла документальный фильм 1987 года "Небеса", "Повесить трубку" 2000 года и эпизод сериала "Твин Пикс".
Актриса никогда не была замужем, но в 1996 и 2001 годах усыновила двоих детей – дочь Декстер и сына Дюка.
