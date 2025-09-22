jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Салтанат Шорай
      Салтанат Шорай
      Редактор рубрики Шоубиз

      "Мой ангел-хранитель": 57-летний Агутин сообщил о смерти мамы

      Опубликовано:

      Леонид Агутин
      Леонид Агутин. Фото: instagram.com/agutinleonid

      57-летний советский и российский певец, композитор, поэт-песенник Леонид Агутин потерял маму - он написал о том, как сильно ее любит и показал свое детское фото с ней, передает NUR.KZ.

      Агутин посвятил пост в Instagram ушедшей маме. На черно-белом старом фото Леонид совсем еще мальчишка, он прижимается щекой к своей молодой маме.

      "Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил. Ангел мой хранитель. Мое море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слезы счастья. Мое великое терпение и вселенская любовь.

      Мое лето, чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне. А ты такая — в белых брюках, и твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось.

      И больше уже никогда не начнется. Я люблю тебя, мам! Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном — вот так и люблю. Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай", - написал он.

      "Мои искренние соболезнования… Светлая память", "Царствие небесное маме. Теперь она всегда будет смотреть на этот мир Вашими глазами", "Как же грустно, до слез!.. Сил Вам… Может быть, однажды эти прекрасные слова души полетят через пространство новой песней… и это будет память многих людей к одной-единственной и ко всем мамам", - разделили скорбь певца его фанаты.

